وزارة التضامن تغلق باب التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025 هذا الموعد

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة حتى يوم الخميس 16 يناير 2025 بمديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تكريم النماذج المثالية من الأمهات وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية