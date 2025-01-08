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وزارة التضامن تغلق باب التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025 هذا الموعد

الأربعاء، 08 يناير 2025 04:02 م
وزارة التضامن تغلق باب التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025 هذا الموعد وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي  في استقبال طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة حتى يوم الخميس 16 يناير 2025 بمديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تكريم النماذج المثالية من الأمهات وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات وأم بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية واحدة لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية

 







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وزارة التضامن

مسابقة الأم المثالية 2025

شروط مسابقة الام المثالية 2025

خطوات التقديم لمسابقة الام المثالية 2025

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الام المثالية 2025

غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية 2025



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