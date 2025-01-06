وزارة التضامن تستقبل الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

استقبلت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة من الفائزين بـتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 12 ألف حاج هذا العام لـ موسم حج 1446 هـ - 2025، وذلك بعد انتهاء فترة سداد رسوم رحة الحج وفقا للمستويات الثلاثة المقررة.

وتضمنت المستندات المطلوبة لـحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ/2025 أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن بدء عام (19/2/2025) وأصل إيصال إيداع لقيمة اشتراك رحلة الحج وعدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وفيش جنائي مميكن موجه للحج وعدد 8 صور خلفية بيضاء 4*6 وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 150% وتقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها وشهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات للحجاج الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعيACYW135 بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات و وبالنسبة للحجاج الذين يزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 18/2/1960م يتم اخذ ( لقاح الأنفلونزا الموسمية ) وشهادة تحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025 كذلك تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.