هاريس تؤكد التزام إدارة بايدن بتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من حرائق الغابات

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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من حرائق الغابات في ولاية "كاليفورنيا" والدعم لسلطات الولاية.

وأعربت هاريس حسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن امتنانها لرجال الإطفاء الأبطال الذين يخاطرون بسلامتهم لاحتواء النيران والمساعدة في الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وتعهدت باستمرار التواصل مع المسئولين المحليين بولاية "كاليفورينا" لمتابعة الأوضاع، مشيرة إلى أنها تصلي من أجل جميع سكان "كاليفورنيا" الذين اضطروا إلى ترك منازلهم أو تأثروا بالحرائق.

تأتي هذه التطورات بعد وقت قصير من إعلان سلطات مدينة "لوس أنجلوس" بولاية "كاليفورنيا" انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 96 ألف منشأة، بعدما اجتاحت حرائق الغابات سفوح التلال في المدينة خلال الساعات الماضية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه على تواصل بالمسئولين في الولاية، وأنه عرض تقديم أي مساعدة مطلوبة من أجل إخماد الحرائق في منطقة "باسيفيك باليساديس".