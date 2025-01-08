مياه سوهاج تشارك فى حل مشكلة عدم انتظام المياه ببعض المناطق بـ3 محافظات

سوهاج - عمرو خلف

شاركت الفرق الفنية المتخصصة بمجالات التحكم فى الفاقد والرفع المساحى والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى حل مشكلة عدم انتظام مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أسوان.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه استمر عمل تلك الفرق لمدة 10 ايام متواصلة بالتعاون مع الفرق المتخصصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والجيزة والقاهرة لحين القضاء على مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلاً عن المناطق الواقعة بطريق السادات وذلك بعد النجاح فى تفريغ أكثر من 2000 متر مكعب من جيوب الهواء داخل الخطوط الرئيسية، والتى كانت السبب الرئيسى فى إنخفاض كفاءتها بنسبة 50 %.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالدعم الفنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى مجالات التحكم فى الفاقد والرفع المساحى واعمال الطوارئ وشراء عدد من الاجهزة المتخصصة فى مجال مياه الشرب والتى تساهم فى تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية والقضاء على المشكلات فى أسرع وقت ممكن.

وأشار المهندس أحمد على أحمد عثمان رئيس قطاع المشروعات أنه تم تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة من الفرق المتخصصة بمياه سوهاج بكفاءة مما ترتب عليه اشادة محافظة اسوان ونقابة المهندسين بأسوان بالأعمال التى تمت خلال تلك الفترة مما كان له الأثر فى عودة المياه بصورة منتظمة وحل المشكلة.