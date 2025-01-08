مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 51: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 2:46 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 55: 2 ص

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م