محور كلابشة بأسوان ينمى محيط الطريق الصحراوى الغربى.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صور لمحور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان ، وهو أحد شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث أكدت الوزارة أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق ألى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأوضحت الوزارة أن المحور ساهم في ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الإستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل .

وأضافت الوزارة أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.



وأشارت الوزارة أن محور كلابشة تم افتتاحه رسميا ديسمبر 2021، وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق )



محور كلابشة



المحور على النيل



يعمل على تنمية المناطق المحيطة