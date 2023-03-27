يختصر 100 كم لعبور النيل.. محور كلابشة أحد محاور التنمية فى الصعيد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صور ل محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، والذى يعد أحد شرايين التنمة التى تم تنفيذها فى صعيد مصر، حيث قالت الوزارة أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأضافت وزارة النقل : وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

والمحور تم افتتاحه رسميا ديسمبر 2021، وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق ) ويبلغ تكلفته 1 مليار جنيه.

ويسهم المحور في ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الإستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل.

يذكر أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم فقد سبق الإنتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ عدد 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان اسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4محاور وهي كلابشة -بديل خزان أسوان-دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم).