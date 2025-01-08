محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة الاصطفاف من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك لمتابعة فعاليات البيان العملي المشترك لمجابهة آثار السيول بالمحافظة، جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك بالاستعداد التام والتنسيق بين المدن، والجهات الحكومية، والمجتمع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات.

تم إجراء اصطفاف للمعدات والمركبات في مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي طارئ، كما جرى تنفيذ تدريب ميداني على سيناريو لتعرض مدن المحافظة لأمطار غزيرة تسببت في حدوث سيل بمدينة أبورديس.

وتابع المحافظ هذا التدريب من خلال الشبكة الوطنية في طور سيناء وشرم الشيخ، حيث تم استعراض مدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث سيول.

شارك في التدريب مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات، ومسؤولو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومديرو المديريات، حيث تم استعراض الإجراءات العاجلة المطلوبة عند حدوث السيل، بما في ذلك إجلاء المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإنشاء معسكر إيواء للمتضررين، ومدى جاهزية المستشفى لاستقبال المصابين.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن هذه التجربة تأتي للتأكد من استعدادات المحافظة وجاهزية جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع الكوارث والسيول والأمطار الغزيرة، وشدد على ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب دائم لاستقبال موسم الشتاء.

كما وجّه المحافظ بالاستمرار في أعمال تطهير مخرات السيول وأماكن تصريف مياه الأمطار، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، وأكد أهمية تطبيق التجربة أسبوعيًا في جميع مدن المحافظة، واختبار جاهزية المعدات عبر سيناريوهات مفاجئة، لضمان سرعة التعامل مع الظروف الطارئة من خلال غرفة العمليات الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.