محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ للتهنئة بعيد الميلاد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

زار الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الثلاثاء، كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، علي رأس وفد من القيادات التنفيذية والأمنية ومدير الأوقاف يرافقه عدد من أئمة الأوقاف بجنوب سيناء، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، وعدد من القساوسة والآباء والرهبان بالكاتدرائية.

وفي جو يسوده روح المحبة والبهجة والود أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته للمشاركة فى التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لجموع الشعب المصرى.



من جانبه، رحب الأنبا ابوللو بالمحافظ والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصرى بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

وتقدم الأنبا ابولو أسقف سيناء الجنوبية بالشكر والتحية لمحافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والأوقاف للحضور والمشاركة وجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.



وخلال الزيارة قام محافظ جنوب سيناء ومرافقيه بجولة داخل كنيسة السمائيين مشيدين بروعة التصميم والبناء والتى بها أيقونات ورسومات فنية رائعة على الحوائط وعلى الزجاج الملون و على الخشب تحكى من بدء خلق آدم وحواء وقصص العهد القديم المختلفة المتعاقبة وميلاد وحياة السيد المسيح فى العهد الجديد، وتتعانق فيها الفنون القديمة مع القبطية والحديثة، وتعتبر الكنيسة مزارا سياحيا هاما و يأتي السياح من مختلف الجنسيات لشرم الشيخ وتنظم الشركات السياحية برنامج لزيارة الكنيسة بشكل منتظم وتنال إعجاب السائحين بها و بالفن القبطى.

وتحتوي الكاتدرائية أيضا علي مكتبة كبيرة تضم العديد من مخطوطات الكتاب المقدس ، ويوجد محاكاة للقصص المذكورة فى الكتاب المقدس و يوجد تعريف على أحداث الإنجيل فى العهد القديم والعهد الحديث كما يوجد مسئولين لشرح الملاحظات والأسئلة من الزوار، وفى أعياد الكريسماس تكتسى الجدران الأسقف بالعديد من الأشجار والأوراق والزينة الخاصة للاحتفال بعيد الميلاد.

وشارك المحافظ خلال الزيارة رواد الكنيسة فرحتهم بالعيد ورحب بالتقاط الصور التذكارية معه وشارك في توزيع العيديات علي الأطفال المتواجدين خلال الاحتفال بالعيد.

وفى نفس السياق أوفد محافظ جنوب سيناء السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة بزيارة كنيسة موسى النبى ومارمرقص بمدينة طور سيناء لتقديم التهانى بعيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوة المسيحيين بمدينة طور سيناء فرحتهم.