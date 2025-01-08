محافظ الإسماعيلية يوجه "التضامن" بتوفير مساعدات لسيدة نشب حريق فى منزلها

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، جهود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة فى حصر خسائر منزل تعرض أمس للحريق، وذلك بقرية أبوحليفة التابعة لقرية أبوعاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وأشارت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، إلى أنه فور تلقى بلاغ حدوث حالة حريق بأحد المنازل بقرية أبو حليفة، تم توجيه مدير الإدارة الاجتماعية بالتل الكبير ورئيس فريق الإغاثة للتوجه إلى المنزل المنكوب، حيث تبين أن صاحبة المنزل المنكوب من الأسر المستحقة لتكافل وكرامة، وتم استيفاء المستندات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات اللازمة لصاحبة المنزل.

وأضافت الحفناوى، أنه تم الاتفاق على تسكين الحالة بالتعاون مع أهالى القرية لحين إعادة المنزل لحالته، وسيتم منح السيدة 2 مرتبة و4 بطاطين إغاثة عاجلة من مهمات الإغاثة الموجودة بالإدارة، لحين انتهاء الإجراءات المستندية للحالة كما سيتم رفع كفاءة المنزل وتسقيفه لظروف الشتاء والبرد، من خلال مشاركة المجتمع الأهلى، كما سيتم توفير أجهزة وأثاث ومفروشات مقدمة من مؤسسة التكافل.