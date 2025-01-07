محافظ الإسماعيلية يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الإسماعيلية - صبرى غانم

هنأ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لكنائس المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجامعة قناة السويس.

استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحى ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحى أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامى راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "أكرم" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة فى الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي.

موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

