محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لرصف الشوارع الداخلية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً ضرورة أن يتم إنهاء أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أنه يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية وداخل قرى حياة كريمة.

وأشار، إلى أنه بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمركزى أسوان وإدفو فقد تم تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الداخلية بمناطق عزبة العسكر وعزبة الدابودية والرشكول والماستود بمركز أسوان، وأيضاً شوارع أبو عقل ومدرسة إدفو بنين بمركز إدفو وذلك من خلال تركيب بلاطات الأنترولوك، وأيضاً الرصف بالأسفلت بما ساهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتحقيق الشكل الجمالى بهذه الشوارع على الوجه الأكمل.



أعمال الرصف



تركيب انترلوك



جانب من أعمال الرصف