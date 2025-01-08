لو عاوز تقدم شكوى.. 4 طرق للتواصل مع محافظة الجيزة

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن طرق وأرقام التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، ومنها إشغالات المطاعم والمحال التجارية، وتراكم القمامة، ومخالفات البناء.

تسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة، أرقامًا لاستقبال الشكاوى والبلاغات بشأن الخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق، لسرعة التعامل معها، موضحة أن الوسائل الرئيسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، هي: رقم واتس اب 01016050453، والخط الساخن 114.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى البوابة الإلكترونية لـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، أو الخط الساخن للمنظومة 16528.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، وخاصة في الرد على الشكاوى.

وأكد أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة.