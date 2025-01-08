اليوم السابع
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لوفتهانزا الألمانية تخطط لتوظيف 10 آلاف عامل جديد 2025

الأربعاء، 08 يناير 2025 03:47 م
لوفتهانزا الألمانية تخطط لتوظيف 10 آلاف عامل جديد 2025 لوفتهانزا
كتبت هناء أبو العز

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تسعى شركة لوفتهانزا الألمانية وهي الشركة الأم للخطوط الجوية النمساوية إلى توظيف حوالي 10 آلاف موظف جديد فى عام 2025.

يذكر أن شركة لوفتهانزا Lufthansa الألمانية، تضم الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية و"يورو وينجز" إلى جانب "لوفتهانزا" التي تحمل اسمها.

وأعلنت شركة الطيران الألمانية فى بيان لها اليوم، أن هذا يشمل مجموعات مهنية مختلفة، مشيرة إلى أن القطاع التقنى للشركة وحده يبحث عن ألفى موظف، كما سيكون هناك أيضًا حوالي 800 طيار.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يكون أكثر من نصف التوظيف فى ألمانيا بينما تبحث الخطوط الجوية النمساوية عن حوالي 700 موظف جديد.

يشار إلى أن حجم العمالة في مجموعة لوفتهانزا يبلغ أكثر من 100 ألف شخص وفي العام الماضي قالت الشركة إنها وظفت أكثر من 13 ألف شخص.

 







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طيران ألمانيا

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