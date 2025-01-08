سعر الخضار اليوم الأربعاء 8-1-2025 بكفر الشيخ.. البطاطس بـ10 جنيهات

كفر الشيخ- محمد سليمان

واصلت الخضراوات والفواكه استقرار أسعارها داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وشهدت الأسواق اقبال من المواطنين لشراء الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كالتالي: البطاطس 10 جنيهات، الفلفل 25 جنيهًا، الخيار 25 جنيهًا، الجزر 10 جنيهات، الكوسة 15 جنيهًا، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم 7.5 جنيه، شطة خضراء 25 جنيهًا، البصل 15 جنيهًا، البطاطا بـ10 جنيهات، الليمون 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

أما عن أسعار الفاكهة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فجاءت كالتالي: التفاح من 60 لـ70 جنيه، الجوافة 30 جنيهًا، الفراولة 60 جنيهًا، الموز 25 جنيهًا، اليوسفي 15 جنيهًا اليوسفي البلدي 20 جنيهًا، الأناناس من 20 لـ25 جنيهًا، البلح 20 جنيهًا، البرتقال 15 جنيهًا، الكيوي 100 جنيه.