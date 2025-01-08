دعم مميز للأطفال فى قصور ثقافة الأقصر بوورش فنون تشكيلية وحكى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، ببيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "رعاية المسنين وحماية حقوقهم" ألقاها محمد محمد الصادق وتحدث عن حقوق المسنين، والرعاية الصحية.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" طبقة الأوزون" ألقاها العادلى حسان موضحا طبقة الأوزون تحيط بالغلاف الجوى إحاطة كامله، وتحمل الأرض من الأشعة البنفسجية الضارة، ويستخدم الأوزون فى تطهير المياه بدلا من الكلور، كما أعد القصر ورشة حكى عن "الكتاب والمكتبات" أعدها محمد على متناولا أهمية الكتاب والقراءة والمكتبات فى المجتمع، والدور الكبير لوزارة الثقافة فى نشر الكتاب والمكتبات، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكى قصة بعنوان "العمدة وشيخ الخفر" تضمنت القصة عدة عناصر منها الرجل الأمين يعامل الكل واحد، والأمانة فى العمل، والرجل الصالح ينجح فى الاختبار، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة تعليم الخياطة نفذتها أسماء أحمد.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية يوما ثقافيا مفتوحا لطلاب مدرسة الشهيد مختار أحمد داوود، تضمن ورشة فنون تشكيلية رسم حر، وورشة اكتشاف مواهب وذلك تحت إشراف أحمد أمين، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية ورشة فنية بإستخدام ورق الفوم الملون نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "عن العام الجديد" أعدها زكريا بدري.



تعليم الأطفال القص واللزق فى قصور الثقافة



تنمية مواهب الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر



جانب من فعاليات ورش فنون تشكيلية للاطفال