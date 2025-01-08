جامعة قناة السويس تنظم اليوم الثقافى الصينى وتكرم الطلاب بمعهد كونفوشيوس

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهدت جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الثقافي الصيني الذي ينظمه معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس بمناسبة رأس السنة الجديدة 2025 وأعياد الربيع الصيني، وخلال الحفل تم تكريم الطلبة الصينيين الوافدين خريجي برنامج تعلم اللغة العربية بمعهد كونفوشيوس.

شهد الحفل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس و القنصل العام الصيني يانغ يي والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية.

جاء الحفل بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبإشراف تنفيذي الدكتور حسن رجب وما وينبو مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

شارك بالحفل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق ، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن.

بدأ الحفل بالسلام الوطني المصري والصيني.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، رحب الدكتور ناصر مندور بالسيد يانغ يي، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، معربًا عن خالص تهانيه للشعب الصيني والأساتذة والطلاب بمناسبة العام الصيني الجديد.

وأكد "مندور" أن عيد الربيع الصيني يعكس أعرق التقاليد الثقافية في الصين، متمنيًا للشعب الصيني عامًا سعيدًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن استقبال الطلاب الصينيين يعكس عمق التعاون بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية، مشيرًا إلى أن برنامج دورة اللغة العربية يمثل نموذجًا للتبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وأثنى " مندور" على اجتهاد طلاب جامعة سيتشوان، الذين درسوا اللغة العربية الفصحى، واللهجة المصرية، والترجمة، إلى جانب الثقافة والقواعد والخط العربي، تحت إشراف نخبة من أساتذة الجامعة.

كما أشار إلى أن البرنامج لم يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل شمل أنشطة ثقافية وزيارات لأبرز المعالم السياحية في القاهرة والإسكندرية، وتجربة فريدة للحياة في محافظة الإسماعيلية، ما ساهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشباب المصري والصيني.

واختتم الدكتور ناصر مندور كلمته بتمنياته لجميع الطلاب المصريين والصينيين بالتوفيق والنجاح، معربًا عن تطلعه لاستقبال المزيد من الطلاب الصينيين في المستقبل، لتعميق أواصر التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين.

تضمنت فقرات الحفل عرض فيديو قصير للطلاب الصينيين في مصر.

ومن جانبه - أعرب القنصل العام الصيني عن سعادته لمشاركته في حفل عيد الربيع الصيني وحفل تخرج الطلاب الصينيين دارسي اللغة العربية بالجامعة، ناقلا تحيات سفارة الصين لدى مصر والقنصلية الصينية

بالإسكندرية بمناسبة العام الجديد، مقدماً خالص التهنئة للطلاب الصينيين على تخرجهم ، معرباً عن خالص شكره واحترامه لجامعة قناة السويس ممثلة في رئيس الجامعة واصفاً الدكتور ناصر مندور بسفير الثقافة الصينية في منطقة القناة ، مشيداً بالإسهامات التي تقدمها الجامعة تحت قيادته في تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بيم مصر والصين.

كما تطرق السيد يانغ يي إلى العلاقات المصرية والصينية التي تجمعهما حضارتين عريقتين ، وأخوة وشراكة، وتحت قيادة واهتمام فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة الإستراتيجية

الشاملة بين البلادين تبشر باستمرار دعم الجانبين لها ، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون الفعلي، لمساعدة الجانبين في مسيرة التقدم و توثيق التواصل والتنسيق الإستراتيجي، وتحقيق العدالة والإنصاف الدوليين، وتعزيز السلام

بهدف خلق الحوار، والسعي من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبدوره ، أعرب المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، عن خالص شكره للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على تنظيم هذه الفعالية، والتي تعكس دور الجامعة في دعم التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين.

كما رحب بالسيد يانغ يي، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، و بالحضور الكريم، مشيدًا بجهود معهد كونفوشيوس في إعداد جيل مثقف وقادر على المساهمة في تطوير المجتمع.

وأكد نائب المحافظ على عمق العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار العقود الستة الماضية، مشيرًا إلى توافق سياسات البلدين في السعي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز الديمقراطية.

كما شدد على أهمية بناء جيل جديد واعٍ ومثقف، قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تركز على التعليم الجيد، الابتكار، وتطوير البنية التحتية.

و أضاف المهندس أحمد عصام أن التعليم هو أساس بناء الشعوب وتحقيق التقدم.

فيما أكد الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية ومدير معهد كونفشيوس بجامعة قناة السويس، أن المعهد استقبل هذا العام 19 طالبًا وطالبة من جامعة سيتشوان للدراسات الدولية.

و أضاف أن الطلاب، الفرقة الثالثة ومرحلة الدراسات العليا، خاضوا تجربة مميزة خلال الفصل الدراسي، حيث تعلموا اللغة العربية الفصحى، واللهجة المصرية، والترجمة، إلى جانب دراسات في الثقافة والخط العربي.

وأوضح الدكتور حسن أن البرنامج لم يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تضمن أيضًا أنشطة ثقافية شملت زيارات للمزارات السياحية في القاهرة والإسكندرية، وتجربة المعيشة في مدينة الإسماعيلية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعكس التزام المعهد ببناء جسور ثقافية بين الشباب المصري والصيني.

وختم الدكتور حسن رجب كلمته بتأكيد أهمية هذه البرامج التعليمية في تعزيز الصداقة بين البلدين، مشددًا على أن الشباب هم عماد المستقبل، وأن هذا التعاون الثقافي سيسهم في تحقيق التقدم والازدهار المشترك بين مصر والصين.

هذا وقد قام الدكتور ناصر مندور ، والسيد يانغ يي، المهندس أحمد عصام ، ونواب رئيس الجامعة بتكريم خريجي برنامج تعليم اللغة العربية.

كما شهد الحفل تكريم الأساتذة القائمين على التدريب بالبرنامج وهم :

الدكتور حسن يوسف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأسبق ، الدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأسبق.

و الدكتورة إيمان مجدي المدرس بكلية الألسن ، الدكتورة منار رشاد المدرس بكلية الآداب ، الدكتورة ولاء عمر المدرس بكلية الآداب ، والأستاذ رضا عبده أستاذ الخط العربي.

وخلال الحفل تم تقديم فقرات متنوعة شملت : أغنية صينية بعنوان الزهرة المشرقة، رقصات صينية تقدمها طالبات اللغة الصينية بالجامعة بعنوان: الصين تحت اضواء الفوانيس ، عرض فني واسكنش درامي للطلاب الصينيين الوافدين الدراسين للغة العربية.

واقيمت الفقرة الثانية من برنامج الاحتفال بحديقة النجمة أمام مبنى رئاسة الجامعة، حيث قدموا عدد من الأنشطة التى تعبر عن مكونات الثقافة الصينية المختلفة وتشمل فن قص الورق وبطاقات المعايدة ولعبة ركل الريشة وصناعة الفوانيس وتذوق الشاى والطهى الصينى، إضافة إلى معرض لوحات الخط العربى التى كتبها الطلاب الصينيون الوافدون لتعلم مهارات اللغة العربية بمعهد كونفوشيوس بالجامعة.



جانب من تنظيم اليوم الثقافى بجامعة قناة السويس (4)



جانب من تنظيم اليوم الثقافى بجامعة قناة السويس (3)



جانب من تنظيم اليوم الثقافى بجامعة قناة السويس (2)