"يوم الوفاء" فى جامعة قناة السويس: كلية الطب تُكرم رموز قسم الباطنة العام

الإسماعيلية -صبرى غانم

نظمت كلية الطب بجامعة قناة السويس فعالية "يوم الوفاء" لتكريم رموز قسم الباطنة العام، تقديراً لعطائهم المتميز وجهودهم المستمرة في تعزيز الخدمات الطبية والتعليم الأكاديمي.

انعقد الحفل برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد على أهمية تكريم النماذج المشرفة التي أسهمت في النهوض بالقطاع الطبي والتعليمي داخل الجامعة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل امتداداً لنهج الجامعة في تقدير الإسهامات الاستثنائية.

وجاء الحفل بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أعربت عن تقديرها للقامات العلمية التي تم تكريمها ، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس التزام الجامعة بتحفيز العطاء وتعزيز التميز.

جاء الفعاليات بإشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، والذي أشاد بالدور الرائد الذي يلعبه قسم الباطنة العام في تطوير التعليم الطبي وتقديم خدمات علاجية متقدمة.

كما تولت الإشراف التنفيذي الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهام أحمد، رئيس قسم الباطنة العام، اللتان أعربتا عن اعتزازهما بتكريم القامات العلمية التي ساهمت في إثراء القسم.

كرمت الفعالية نخبة من الأساتذة الأجلاء الذين تركوا بصمة واضحة في القسم، وهم:

الدكتور عبد الحميد سرواح، والدكتور حمدي سليم، والدكتور محمد صلاح الدين خضر.

وألقى المكرمون كلمات عبّروا فيها عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير الجامعة لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع والارتقاء بالتعليم الطبي.

أقيم الحفل بمركز الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والذكاء الاصطناعي في مجال الطب، بالتزامن مع انعقاد مجلس قسم الباطنة العام.

وتولت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم الحدث تحت إشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة، التي أكدت أن هذه الفعالية تأتي تأكيداً على أهمية الوفاء لمن ساهموا بجهودهم وعلمهم في رفعة الجامعة وتطوير خدماتها.

