"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزا بلديا لتصرفه فى 2 طن دقيق بلدى مدعم

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة للتموينية على المخابز البلدية حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بعدة حملات على المخابز البلدية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه فى عدد 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 2 طن دقيق.

وضبط أحد الأشخاص لتجميعه عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم بهدف بيعه فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تحرير عدد 6 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، تحرير عدد 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر توقف بدون إذن لبقال تموينى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة.