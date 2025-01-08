بعد تصريحات ترامب بشأن "جرينلاند".. وزير خارجية فرنسا: البقاء للأقوى

كتبت هناء أبو العز

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده السيادية ، وذلك ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن السيطرة على جزيرة "جرينلاند" التابعة للدنمارك منذ أكثر من 600 عام.

وقال بارو إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو الجزيرة الشاسعة الواقعة بالقطب الشمالي والتابعة للدانمارك منذ أكثر من 600 عام.



وتابع بارو: ما من شك فى أن الاتحاد الأوروبى لن يسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية، أيا كانت تلك الدول، نحن قارة قوية.



وأضاف "إذا سألتمونى عما إذا كنت أعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو جرينلاند، فإن إجابتى هى لا، ولكن إذا كان السؤال هو هل دخلنا فترة زمنية يكون فيها البقاء للأقوى؟ فإن إجابتي هي نعم".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يترك نفسه فريسة للخوف أو القلق المفرط، بل ينبغي أن يستفيق ويعزز قوته.



ولم يستبعد ترامب العمل العسكرى أو الاقتصادى لتنفيذ رغبته المعلنة في سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند.

وتكشف تصريحات ترامب عن أجندة توسعية، وذلك قبل أسبوعين فقط من أدائه اليمين رئيسا للولايات المتحدة في مراسم بواشنطن يوم 20 يناير.

ولم يكتف ترامب بالحديث عن ضم جرينلاند، وطالب بانضمام كندا إلى أمريكا قائلا "إذا أصبحت (كندا) ولايتنا رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%" و"سوف تتضاعف أعمالها على الفور".

كما طالب بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معبرا عن تذمره من الرسوم التى تدفعها السفن الأميركية خلال عبورها القناة.