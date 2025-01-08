بعد إصابة الفنان لطفى لبيب بالتهاب الحنجرة.. كل ما تريد معرفته عن المرض

كتبت فاطمة ياسر

طمأن محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفى لبيب جمهوره على الحالة الصحية للفنان من خلال تصريح لـ اليوم السابع، حيث قال "الحمد لله أثبتت العينة إنه يعانى من التهابات على الأحبال الصوتية وليس ورما خبيثا"، نتعرف فى السطور التالية على ما يجب معرفته عن مرض التهاب الحنجرة وفقا لموقع healthline.

ما هو مرض التهاب الحنجرة؟

التهابات الحنجرة هي حالة طبية تسبب الألم والانزعاج في الحنجرة، وتؤثر على الصوت والتنفس.

ما هي أسباب الاصابة بالتهاب الحنجرة؟



1. العدوى الفيروسية كالاصابة بالانفلونزا .

2. العدوى البكتيرية كالتهاب الحلق.

3. التهاب الحنجرة الحاد أو المزمن.

4. الجفاف والتهاب الحلق.

5. الاستخدام المفرط للصوت

6. التلوث البيئي.

7. الحساسية.

٨.السرطان ولكن هذا الامر يكون نادرا.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب الحنجرة؟

1. ألم في الحنجرة.

2. صوت خافت .

3. صعوبة في التنفس.

4. السعال.

5. الحمى.

6. التهاب الحلق.

7. آلام في الرقبة.

8. صعوبة في البلع.

كيف يتم علاج التهاب الحنجرة؟

هناك العديد من طرق العلاج الخاصة بالتهاب الحنجرة ، وأهمها التالي:

1. الراحة الصوتية.

2. شرب السوائل.

3. تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

4. استخدام البخاخات المضادة للالتهاب.

5. العلاج بالمضاد الحيوى إذا كانت العدوى بكتيرية.

6. الجراحة في الحالات الشديدة.

7. التمارين الصوتية لتعزيز صحة الحنجرة.

كيف يتم الوقاية من التهاب الحنجرة؟

طرق عديدة يمكنك القيام بها لتجنب الاصابة التهاب الحنجرة، اهمها غسل اليدين بانتظام وتجنب التلوث البيئي، مع ضرورة الاكثار من شرب السوائل وتناول الطعام الصحي و الحفاظ على رطوبة الحنجرة من خلال الاكثار من تناول الماء، و تجنب الصراخ أو التكلم بصوت عال.

وقدم التقرير أبرز الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب علي الفور لتجنب انقطاع الصوت ، ومنها:

1. ألم شديد في الحنجرة.

2. صعوبة في التنفس.

3. صوت خافت أو معوج لمدة طويلة.

4. الحمى المرتفعة.

5. السعال الدموي.

6. آلام في الرقبة.

7. صعوبة في البلع.