أعراض الإصابة بالتهاب الحنجرة .. ضعف الصوت أو فقدانه أبرزها

كتبت نهير عبد النبى



ما هو التهاب الحنجرة التهاب الحنجرة يصيب البعض نتيجة للإصابة بعدوي فيروسية أو بكتيريا، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic. حدوث إصابة بعدوي فيروسية أو بكتيريا، وعند الإصابة بالتهاب الحنجرة، تصبح الأحبال الصوتية ملتهبة ومتهيجة، ويتسبب هذا في تضخم الأحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تشوه الأصوات الصادرة عند مرور الهواء، ويصاب صوتك بالبحّة، و في بعض حالات التهاب الحنجرة، يكاد يصبح صوتك غير مسموع تمامًا. قد يصبح التهاب الحنجرة قصير المدى أو طويل المدى، وتنتج معظم حالات التهاب الحنجرة عن عدوى فيروسية مؤقتة، وهي حالات ليست خطيرة، وقد تدل بحة الصوت المستمرة أحيانًا على حالة مرضية كامنة أكثر خطورةً. أعراض الإصابة بالتهاب الحنجرة تستمر أعراض التهاب الحنجرة في معظم الحالات لمدة لا تزيد عن أسبوعين، ويكون سببها شيء بسيط مثل الفيروس. لكن أعراض التهاب الحنجرة في حالات أقل تحدث بسبب شيء أكثر خطورة أو أطول أمدًا. ومن مؤشرات التهاب الحنجرة وأعراضه ما يلي:

-بحة الصوت

-ضعف الصوت أو فقدانه

-الإحساس بالدغدغة في الحلق وخشونته

-التهاب الحلق

-جفاف الحلق

-السعال الجاف

-صعوبة في التنفس

-سعال مصحوب بخروج دم

-حمى لا تكاد تنقطع

-ألم متزايد على مدار أسابيع

ربما تشير مؤشرات المرض وأعراضه هذه إلى الإصابة بالخناق، وهو التهاب الحنجرة ومجرى الهواء الواقع أسفلها. عادة ما يعالج الخناق في المنزل، ولكن تتطلب الأعراض الحادة منه العناية الطبية. ويمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى التهاب لسان المزمار، وهو التهاب النسيج الذي يعمل كغطاء (لسان المزمار) لغلق مجرى الهواء (القصبة الهوائية)، الذي قد يُهدِّد حياة الأطفال والبالغين.

يمكنك التحكم في أغلب حالات التهاب الحنجرة الشديدة بخطوات العناية الشخصية مثل إراحة صوتك وشرب الكثير من السوائل. الاستخدام المرهِق لصوتك أثناء فترة مرض حادة من التهاب الحنجرة يمكنها تدمير أحبالك الصوتية.

نصائح للحماية من التهاب الحنجرة اتبع النصائح التالية لحماية أحبالك الصوتية من الجفاف أو التهيج -توقف عن التدخين وتجنب التدخين السلبي. يسبب الدخان جفاف الحلق. ويمكنه كذلك أن يتسبب في التهاب الأحبال الصوتية.

-قلل من تناول الكحوليات والكافيين. فقد تسبب فقدان ماء الجسم كله.

-اشرب الكثير من الماء. تساعِد السوائل في الحفاظ على ليونة المخاط في حلقك ومن ثم سهولة التخلص منه.

-تجنَّب تناول الأطعمة الحريفة في نظامك الغذائي. يمكن أن تسبب الأطعمة الحريفة انتقال حمض المعدة إلى الحلق أو المريء. وقد يؤدي هذا إلى الإصابة بحرقة في المعدة أو داء الجزر المَعدي المريئي .

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي. تناوَل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة. فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامينات A وE وC، فضلاً عن أهميتها لحالتك الصحية العامة. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة أيضًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية المبطِّنة للحلق.