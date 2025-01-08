بدء تنفيذ الخطة العاجلة لـ10 مشروعات باعتمادات 500 مليون جنيه فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه شدد على ضرورة البدء فوراً فى تنفيذ الخطة والإجراءات العاجلة التى كشف عنها وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد خلال الأحد الماضى بمبنى ديوان عام المحافظة ، والتى تتمثل فى تنفيذ 10 مشروعات فى فترة زمنية تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر بإعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، بالمهندس عامر أبو حلاوة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد ، والذى تم تكليفه وفقاً للتنسيق بين المحافظ ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى لتولى مسئولية فرع الشركة خلال الفترة الحالية.

وأشار إسماعيل كمال، إلى أن هذا يتطلب أهمية الإستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات فى المسار الصحيح وتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منها بما ينعكس بالإيجاب على تحسين خدمة التغذية للمياه بنطاق مدينة أسوان بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت مراقبة وإشراف الشركة للوصول للجودة المطلوبة.

ووجه محافظ أسوان، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى سرعة مراجعة كافة الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة ، على أن يتكامل ذلك بالتنسيق مع المعونة السويسرية للإستعانة بخبراتها فى إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسى للشركة ، مع الدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة من خارج الشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التى تصب فى تقديم أفضل خدمة للمواطن الأسوانى.

وأضاف "كمال" أن يتوازى ذلك مع إعداد دراسة متكاملة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بالمتطلبات والإحتياجات المختلفة من المعدات والإمكانيات المتنوعة والدعم المالى المطلوب لها ، ليتم عرضها فى إجتماع تنسيقى يتم تنظيمه بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لوضع آلية تنفيذ الدراسة وتوصيات التقييم بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

وكلف، أن يتكامل مع ذلك أيضاً الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعات الخطة المستقبلية المستهدف تنفيذها على مدار عام ونصف ، والتى أعلن عنها وزير الإسكان بإعتمادات مالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه لدعم وتقوية شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب والصرف الصحى ، كما وجه المحافظ بأهمية المتابعة اليومية لأى أعمال بإعتبار أن ذلك يمثل سر النجاح فى أى منظومة مؤسسية ، مع تفعيل خدمة الخط الساخن 125 لتلقى أى بلاغات أو شكاوى لسرعة التفاعل والتدخل لوضع الحلول الفورية لها .