الجيش النيجيرى يصد هجوما لجماعة بوكو حرام الإرهابية ويقتل 34 مسلحا

ريهام عبد الله

أكد الجيش النيجيري، اليوم الأربعاء، أن قواته قتلت 34 إرهابيا، فى معركة بالأسلحة النارية فى ولاية برونو بشمال شرق البلاد، وأعلن مقتل ستة جنود أيضا.

وقال المتحدث باسم الجيش، اللواء إدوارد بوبا، إن الاشتباكات وقعت يوم السبت الماضى، فى قرية سابون جارى عندما نصب مسلحون كمينًا لقوات عائدة إلى قاعدة عسكرية، وفقا لموقع رويترز.

وأوضح أن المسلحين ينتمون إلى جماعتى بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية فى غرب أفريقيا، وكانوا يستقلون دراجات نارية وشاحنات محملة بالبنادق.



وأضاف أن القوات، إلى جانب التعزيزات من قوة المهام المدنية المشتركة ومجموعات المتطوعين، نجحت فى صد الهجوم.

وتواجه نيجيريا تمردا إرهابيا، مستمرا منذ 16 عاما فى شمال شرق البلاد، تقوده فى المقام الأول جماعة بوكو حرام وفرعها تنظيم الدولة الإسلامية فى غرب أفريقيا، مما أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، بما فى ذلك النزوح الجماعى وأزمة إنسانية.

وقال بوبا، إن ستة جنود قتلوا فى العملية بينما أصابت عبوة ناسفة بدائية قائد المجموعة.

وأضاف بوبا، أن القوات الجوية النيجيرية نفذت أيضا غارات جوية على المتمردين الفارين مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بالإضافة إلى مقتل 34 شخصا فى تبادل إطلاق النار.