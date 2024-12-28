اليوم السابع
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الجيش النيجيرى يقتل 10 مدنيين عن طريق الخطأ

السبت، 28 ديسمبر 2024 04:00 ص
الجيش النيجيرى يقتل 10 مدنيين عن طريق الخطأ الجيش النيجيرى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش النيجيري الجمعة أن ضربة جوية استهدفت جماعة مسلحة في شمال غرب نيجيريا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين عن طريق الخطأ.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية إدوارد بوبا في مؤتمر صحفي إن القرويين قتلوا يوم عيد الميلاد "الكريسماس" عندما استهدفت القوات الجوية قاعدة لوجيستية تابعة لجماعة "لاكوراوا" المتمردة في منطقة سيلام بولاية سوكوتو.

وقالت حكومة ولاية سوكوتو الخميس إن القوات الجوية قصفت القرويين عن طريق الخطأ في الساعات الأولى من يوم الأربعاء في محاولة لطرد المتمردين من المنطقة.

إلا أن بوبا قال الجمعة إن القوات استهدفت متمردي "لاكوراوا" بشكل مباشر وأشار إلى أن المدنيين لاقوا حتفهم بسبب ما وصفها بـ"انفجارات عرضية".

يذكر أن جماعة "لاكوراوا" المتمردة بدأت تتسلل إلى أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في أعقاب موجة من الانقلابات التي أثرت على علاقات نيجيريا مع جيرانها النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مما أضر بقدرتهم على التعاون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية.







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