الأمم المتحدة تمد نداء الاستجابة الإنسانية للبنان حتى مارس بـ"371.4 مليون دولار"

كتبت: هند المغربي

قررت الأمم المتحدة بالتنسيق وحكومة لبنان تمديد النداء العاجل للبنان بقيمة 371.4 مليون دولار، بهدف تقديم المساعدة المنقذة للحياة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للمدنيين المتضررين من الصراع الأخير والأزمة الإنسانية المستمرة، بما في ذلك المواطنون اللبنانيون واللاجئون السوريون والفلسطينيون، وكذلك المهاجرون الموجودون في البلاد.

ووفق التقرير الأممي يغطي التمديد الفترة بين 25 يناير ومارس ويبني على النداء العاجل الأساسي الذي أطلق في أكتوبر الماضي الذي كان يهدف لجمع 426 مليون دولار. وسيكمل النداء الممتد خطة الاستجابة للبنان التي تعمل كإطار أساسي للاستجابات الإنسانية والاستقرار في البلاد من خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية.

وآوضح التقرير أنه تشمل الأولويات المساعدات الغذائية وتجهيزات الشتاء والإصلاحات الطارئة وحماية المدنيين، ومعالجة الثغرات في البنية التحتية للرعاية الصحية والمياه والتعليم.

ومن جانبه قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن التمويل الإضافي مطلوب بشكل عاجل ليس فقط لدعم جهود إنقاذ الأرواح، ولكن أيضا "لمنع المزيد من التدهور في وضع مزرٍ بالفعل". وقال إنه في حين أن وقف الأعمال العدائية يمنح الأمل، فإن "أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ويواجه مئات الآلاف تحديات هائلة في إعادة بناء حياتهم".

وأضاف أدى الصراع الذي بدأ في أكتوبر 2023 واشتدت حدته إلى أبعاد مدمرة بين شهري سبتمبر و نوفمبر 2024 إلى مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة 16000 آخرين وتشريد أكثر من مليون شخص في لبنان. وحتى بعد وقف الأعمال العدائية، يكافح مئات الآلاف من الناس اليوم للعودة إلى منازلهم وسط الدمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية والخدمات الأساسية.