المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يصل إلى بيروت

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وصل الموفد الرئاسي الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، اليوم /الإثنين/، إلى بيروت، في إطار جهود وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أنه من المقرر أن يجتمع هوكستين خلال هذه الزيارة مع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بصفته الرئيس المدني للجنة لبحث سبل تمديد وقف إطلاق النار في لبنان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه لبنان بالتزام دولي، خاصة من جانب الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن المنتهية ولايتها وإدارة ترامب المقبلة، بأن تحترم إسرائيل الاتفاق.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار - الذي جرى تنفيذه مؤخرا تحت رعاية الولايات المتحدة - نص على هدنة أولية تمتد 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من الجنوب.