أول ظهور لشاب الغربية ويحكى كواليس استخراج سيخ من بطنه.. فيديو

الغربية مصطفى عادل





كشف الشاب رمضان صادق 17 سنة، عن تفاصيل الساعات الصعبة التي مرت عليه بعد اختراق جسمه سيخ حديد سقط عليه من ارتفاع 3 طوابق، واستقر بجوار الخصيتين.

وأكد الشاب لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل في مجال المعمار منذ شهر، وذهب للعمل مع زملائه في أحد الأبراج السكنية بمنطقة أبو راضى بالمحلة، مضيفاً أنه كان يقوم بتقطيع حديد التسليح، ورفعه بالاحبال لزملائه في الطابق الثالث.

وأشار إلى أنه بعد رفع عدد من الأسياخ، وأثناء قيامه بقطع سيخ، سقط عليه سيخ حديد بطول 4م، واخترق ظهره واستقر بجوار الخصيتين، فسقط على الأرض يتألم واستغاث بباقي العمال المتواجدين في البرج.

وتابع، أسرع العمال لإنقاذي، وأحضروا صاروخا كهربائيا، وقاموا بقطع السيخ وتركوا الجزء الموجود بداخله، ولم يحاولوا تحريكه خوفاً على حياته، حتي وصلت سيارة الإسعاف وتم نقله للمستشفى.

وأكد أنه تم إدخاله للعمليات فوراً بمستشفي المحلة العام بعد عمل عدد من الفحوصات، وخضع للعملية الجراحية وتم إنقاذ حياته من الموت، قائلا " ربنا كتب لى عمر جديد ونجانى والدكاترة قالوا لى انت ربنا نجاك من الموت".





أثناء إجراء العملية



السيخ الحديدي بعد استخراجه



السيخ مخترق جسم الشاب



الشاب