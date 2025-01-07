جراحة عاجلة تنقذ حياة شاب اخترق جسده سيخ حديد بمستشفى المحلة العام.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

كشف الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، تفاصيل الحالة الصحية للشاب رمضان .ص 17 سنة والذي تعرض لإصابة بالغة بعد اختراق سيخ حديد جسده أثناء عمله ببرج تحت الانشاء.

وأكد، أن الشاب وصل في حالة حرجة، وقد اخترق جسده سيخ حديد ومستقر بجوار الخصيتين، وتم ادخاله غرفة العمليات فور وصوله، مضيفا أنه تم تشكيل فريق طبي ضم تخصصات المسالك البولية والباطنة والأوعية الدموية والجراحة العامة والتخدير، وتم استخراج السيخ الحديد، والذي تبين أنه بطول 60 سم ووزن 3.5كم.

وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح وتم إنقاذ الشاب، وتدخلت العناية الإلهية ولم تحدث أي مضاعفات له، وتم وضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظه الطبية لمدة 24 ساعة قبل السماح له بالخروج منها.



أثناء إجراء العملية



السيخ الحديدي بعد استخراجه



السيخ الحديدي يخترق جسم الشاب



السيخ مخترق جسم الشاب



الشاب



الفريق الطبي