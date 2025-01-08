اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يناير 2025 12:55 م
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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

الأربعاء، 08 يناير 2025 12:06 م
أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 8- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
- الطماطم 8.5 جنيه .
- البصل الأحمر 13.5 جنيها.
- البصل الأبيض 17.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس  11 جنيها
‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها
- بطاطا 12.5جنيه
- الخيار بـ 22جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 60 جنيها .
- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .
- الليمون بـ 50 جنيها .
- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.
- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.
الرمان 40 جنيها
الفراولة 45جنيها.
البرتقال 17 جنيها.
الجوافة 30 جنيها.







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وزارةالتموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

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أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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