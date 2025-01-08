أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2025 فى منافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء 8- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 8.5 جنيه .

- البصل الأحمر 13.5 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 11 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 12.5جنيه

- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 60 جنيها .

- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .

- الليمون بـ 50 جنيها .

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها.

البرتقال 17 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.