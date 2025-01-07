30 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 5 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5982 طنا، تشمل 3700 طن يوريا و 2285 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35737 طنا، تشمل 2600 طن قمح و 165 طن خشب زان و 513 طن جرارات و 14486 طن حديد و 3741 طن ابلاكاش و 8800 طن ذرة و 53 طن فول و 300 طن بازلاء و 2100 طن بلوكات رخام و 1300 طن بذرة كتان و 379 طن زيت طعام و 1300 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30090 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 102211 طنا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بحمولة إجمالية 1181 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، فضلا عن قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا و خروجا عدد 4583 حركة.