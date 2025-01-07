مركز توزيع خيرات البحر.. حلقة الأسماك في عزبة البرج بورصة محافظات الدلتا

دمياط - هيثم مراد

اعتاد أهالي محافظة دمياط رؤية عودة رحلات الصيد يوميا داخل حلقة الأسماك في مدينة عزبة البرج، هذا المكان الذي يعد مركزا لتوزيع أصناف الأسماك المتنوعة داخل أسواق الدلتا على وجه التحديد، في الخامسة فجرا تستقبل حلقة الأسماك في عزبة البرج رحلات الصيد العائدة لتفريغ شحنتها ساعات قليلة ويبدأ المزاد، مجموعات من بائعي الأسماك يبدأون في طرح كميات الأسماك الموجودة، يتوسط تلك المجموعة "المنادى" هو مسئول الإعلان عن المزاد.

أسماك مختلفة متنوعة، ووفود من بائعي الأسماك داخل أسواق دمياط وكذلك اسواق المحافظات المجاورة، بينما ينتظر أصحاب الثلاجات توافد أصناف التونة لتحضيرها الي التصدير.

حلقة الأسماك في عزبة البرج هي مركز توزيع خيرات البحر، هكذا بدا "حمو الصردي" أحد بائعي الأسماك في عزبة البرج حديثه لنا، ليكمل الحديث قائلا: " هنا تجد كافة أصناف الأسماك، ليس فقط لأننا نمتلك ثلثي اسطول السيد المصري، لكننا أيضا لدينا المهارة اللازمة والخبرات الكافية من أجل استقطاب أصناف مميزة يطلبها السوق الداخلي والخارجي أيضا".

وأوضح: " في موسم الفوارغ نق م بأكبر عمليات بيع وشراء في موسم الأسماك، هذا النوع من الأسماك لن تجده سوي في دمياط، حرفة تفريغ الأسماك واستخراج البطارخ تتواجد بكثرة في حلقة الأسماك بعزية البرج".

واستكمل الحديث: " حلقة الأسماك ليست فقط لبيع أصناف السمك المختلفة، هي أيضا مركز اقتصادي لأهالي المحافظة، بعض المهن المختلفة موجودة داخل الخلقة مابين تنظيف الأسماك، و حرفي تنظيف عائلات الكاليماري، وتجهيز أسماك التونة، فضلا عن عمال مصانع الثلج كل هذه مهن متواجدة في حلقة السمك بعزية البرج".

اختتم بائع الأسماك الدمياطي حديثه قائلا: "حلقة السمك فاتحة بيوت كتير، جميع العاملين في مجال الأسماك يعلم أهميتها جيدا، هي أحد معالم محافظة دمياط، وتعد مركز لتوزيع خيرات البحر".