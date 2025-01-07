محافظ سوهاج يختتم جولته لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد ويشيد بكلمة الرئيس السيسى

سوهاج محمود مقبول

اختتم اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولته التي بدأت صباحًا لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية طهطا، ومطرانية طما، وكنيسة المراغة، وخلال الزيارة، قدم المحافظ التهنئة للأنبا إشعيا، أسقف طهطا وجهينة، والقساوسة والآباء والكهنة بكنيسة المراغة، متمنياً لهم عيدًا سعيدًا وأوقاتًا مليئة بالسلام والمحبة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، حيث حضر اللواء أحمد فجر، حاكمدار المديرية، نائبًا عن اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ومشايخ الأزهر والأوقاف، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية لطما وطهطا والمراغة.

وفي كلمته أثناء الزيارة، أشاد المحافظ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالكاتدرائية في العاصمة الإدارية، والتي ألقاها في احتفالات عيد الميلاد المجيد، وأوضح المحافظ أن الشعب المصري بمختلف طوائفه نسيج واحد، وأن العيد هو مناسبة للتأكيد على الوحدة الوطنية والترابط بين المسلمين والمسيحيين.

وأثنى المحافظ على دعوة الرئيس لتوثيق أواصر المحبة بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك الكلمة تعكس نهج القيادة السياسية في دعم الوحدة الوطنية وتعزيز التسامح والمحبة بين جميع أطياف المجتمع.

كما شهدت المطرانيات والكنائس والأماكن العامة والمتنزهات في مختلف أنحاء المحافظة توافد العديد من الأخوة المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من البهجة والسرور، وهذه الاحتفالات تعكس روح التعاون والوحدة بين أبناء الشعب المصري، وهي دلالة على أن المصريين على مر العصور يعايشون أعيادهم معًا في سلام ووئام.

وفي نهاية الزيارة، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الاحتفالات، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية هي فرصة لتجديد روح المحبة والتآخي بين جميع أبناء الوطن، وأن وحدة الشعب المصري ستظل دائمًا خطًا أحمر لا يمكن المساس به.