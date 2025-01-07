مشايخ وعواقل مدينة دهب يهنئون المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قام مشايخ وعواقل مدينة دهب بزيارة إلى كنيسة دهب لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن.

ترأس الوفد حنا رمسيس والشيخ سويلم حميد، أمين مدينة دهب، وضم الوفد نزيهة أحمد علاوي، محمد عبدالكريم، الشيخ محمد حسن، وأمناء الأمانات، وكان في استقبالهم الأب الأنبا بوليس، حيث تبادل الطرفان التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد، بحضور لفيف من قيادات الحزب.

وأكد حنا رمسيس، أن مشاركة الحزب في مثل هذه المناسبات تهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأضاف أن هذه الزيارة تعكس التلاحم بين أبناء الشعب المصري، وتبرز القيم الإنسانية النبيلة التي تجمع المسلمين والمسيحيين تحت راية الوطن.

وأعرب الشيخ سويلم حميد عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة السنوية التي تهدف إلى تهنئة الإخوة شركاء الوطن، مؤكداً أنها تعكس روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، أعرب الأب الأنبا بوليس عن تقديره لهذه الزيارة التي تجسد وحدة الشعب المصري، معبراً عن سعادته بروح الأخوة والمحبة التي تسود بين أبناء مدينة دهب.

واختتمت الزيارة بتبادل التهاني والتأكيد على أهمية العمل المشترك من أجل رفعة الوطن واستقراره، وسط أجواء من البهجة والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.