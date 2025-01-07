اليوم السابع
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محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 07 يناير 2025 01:33 م
محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ الجيزة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد
كتبت - مرام محمد

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زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ونيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال زيارته أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وعبر محافظ الجيزة، عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط، قائلًا: "إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام"، مؤكدًا على ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته بوفد محافظة الجيزة الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة بين المجتمع، مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال زيارته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء علاء الجاحر مدير الادارة العامة لقطاع شمال الجيزة، واللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، والدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية  الطب البيطرى، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من رجال الدين.







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