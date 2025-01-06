محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

كتبت - مرام محمد

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الجيزة فى برقيته "يطيب لى بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة التى تجسد أجمل معانى المحبة والإخاء، راجيًا الله العلى القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم محافظ الجيزة، برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة فى خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

يُذكر أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تفتح أبوابها فى الخامسة مساء اليوم للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.