اليوم السابع
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فرحة وسعادة.. كورال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يحتفل بعيد الميلاد فيديو وصور

الثلاثاء، 07 يناير 2025 10:12 ص
فرحة وسعادة.. كورال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يحتفل بعيد الميلاد فيديو وصور فريق الكورال بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

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بدأ الأقباط فى التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بـ عيد الميلاد المجيد، كما توافد على المقر الباباوى عدد من الأباء الأساقفة والقمامصة والكهنة للتهنئة.

ويقدم فريق الكورال بالكاتدرائية عدد من الترانيم والألحان حول ميلاد السيد المسيح والاحتفال بالعام الميلادى الجديد وسط تواجد عدد كبير من أسر الأقباط مع أولادهم وأطفالهم.

وكانت الكنيسة حددت بوابات الدخول:
- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-
• المسؤولين.
• الإعلاميين.
• الآباء المطارنة والأساقفة.
• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:
• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:
• شعب كنيسة الأنبا رويس.
• كل الشعب.

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (1)
البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (2)
البابا تواضروس
 
البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (3)
الكاتدرائية المرقسية 

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (4)
كورال الكنيسة

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (5)
البابا تواضروس

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (6)
خلال تهنئة الأقباط بالعيد

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (7)
البابا تواضروس

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (8)
توزيع الحلوى

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (9)
التقاط الصور

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (10)
البابا تواضروس 
 
البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (11)
التقاط صور تذكارية

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (12)
الفرحة بالعيد

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (13)
كورال الكنيسة

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (14)
فرقة الكورال

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (15)
توزيع الحلوى

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (16)
البابا تواضروس
البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (17)
البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية 

 

البابا تواضروس فى الكاتدرائية المرقسية (18)
البابا تواضروس خلال توزيع الحلوى

 







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