البابا تواضروس الثانى: نصلى على الدوام من أجل كل إنسان فى مسئولية

كتب: محمد الأحمدى

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية الشكر لكل من قدم تهنئة بعيد الميلاد المجيد بأى وسيلة من الوسائل، قائلا إن محبتكم تصل لنا ونحن على الدوام نصلى ويشترك معنا كل الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة أننا نصلى دائما من أجل كل إنسان فى مسئولية ليعطيكم الله سلاما وفرحة وبركة ويحفظكم على الدوام ويديم هذه المحبة وهذا السلام على أرض مصر.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضوره احتفال كاتدرائية ميلاد المسيح وتهنئته للأقباط بعيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن حضور الرئيس سبب بهجة وفرحا للجميع، مقدما الشكر لكل المسئولين على جهودهم وتعبهم في حفظ أمن واستقرار مصر، في عالم يسوده التوتر والحروب.

وقدم البابا تواضروس التهنئة لكل الأقباط في كل مكان في العالم، لافتا إلى أن ميلاد السيد المسيح يكشف عن عدد من القلوب الباردة والقلوب الدافئة، والقلوب الباردة هي البعيدة عن الله وتحيا في الخطية، وتعلمنا الكنيسة قبل بدء الصوم الميلادي المقدس مثل الزارع الذي ألقاه السيد المسيح ، وهو يحكي أن إنسان زارع خرج ليزرع وسقط منه عدد من البذور علي عدة طرق تمثل القلوب الإنسانية، فسقطت على الطريق وعلى أرض متحجرة فأثمر قليلا ثم ماتت الزرعة، والنوع الثالث من القلوب الباردة هي الأرض الشوكية التي تخنق أي زرع في مراحل نموه، فهكذا أيضا بعض قلوب البشر.