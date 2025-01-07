شولتس: نعول على ترامب فى إقامة علاقات قوية مع واشنطن فى عهده

كتبت هناء أبو العز

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يعول على إقامة علاقات قوية بين الحكومة الألمانية والإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشاد شولتس في مقابلة صحفية نقلتها دويتش فيله الألمانية، بالدور الحاسم الذي لعبته الولايات المتحدة في التطور الديمقراطي لألمانيا سواء في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أو في جميع أنحاء البلاد بعد الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية.

وأوضح شولتس أن هذا الأساس التاريخي يعد ركيزة قوية للعلاقات عبر الأطلسي، قائلا: هذا الأساس متين، وسيظل داعما للعلاقات عبر الأطلسي لفترة طويل.

وأشار شولتس أيضا إلى أنه أجرى محادثتين مع ترامب، واصفا إياهما بأنهما كانتا وديتين للغاية.

وفيما يتعلق بحفل تنصيب ترامب في العشرين من الشهر الجاري، قال شولتس إن الإدارة الأمريكية دعت، كما هو معتاد، السفير الألماني.

