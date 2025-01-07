تعليم الوادى الجديد: فوز مدرسة المعصرة بثالث الجمهورية فى مسابقة الإذاعة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن نتائج التصفيات النهائية لمسابقة الإذاعة التي تنظمها الادارة العامة للصحافة والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، أسفرت عن فوز الفريق الاذاعي لمدرسة المعصرة الثانوية المشتركة بتعليم الداخلة بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية للعام الدراسي الجاري تحت إشراف المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة.

وقال أيمن أحمد حنفي مدير عام الادارة التعليمية بالداخلة إن توجيه الصحافة بتعليم الداخلة عقد نحو 130 جلسة استماع ، للفرق الإذاعية بالداخلة لتأهيل أفضل الفرق الإذاعية ,لخوض التصفيات النهائية علي مستوي الوزارة، مؤكدا على ان الطلاب الفائزون هم عبد الله مهدي عبد الله ،باسم محمد شاذلي ،مريم مصطفي يوسف سارة حسين سعيد ،منار حسين رفاعي ،شهد علي محمد ،رحاب طارق فؤاد ،ندا عز الدين محمود، ونسمة عادل عبد ربه.



