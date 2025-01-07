دمياط تحصد المراكز الأولى فى مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية

دمياط معتز الشربيني

حققت مدارس محافظة دمياط مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية.

جاءت نتائج المسابقة كالتالي: المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية: مدرسة دمياط الإعدادية بنين (إدارة دمياط التعليمية).

المركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية: مدرسة وحدة الخياطة الابتدائية المشتركة (إدارة عزبة البرج التعليمية).

المركز الثالث على مستوى الجمهورية لمرحلة الثانوي العام: مدرسة دمياط الرسمية الثانوية للغات (إدارة دمياط التعليمية).

وأعرب ياسر عمارة "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره للزملاء في التوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي بقيادة الدكتور محمد الخنيني على هذا الإنجاز المشرف وللدكتورة إيناس محمد عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، مؤكدا أن هذا الفوز المشرف يؤكد على مستوى الطلاب المتميز في دمياط، وجهود المعلمين والإدارات المدرسية، ودور التوجيه العام للصحافة والإعلام التربوي في صقل مهارات الطلاب الإعلامية.