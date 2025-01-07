تدشين مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية كأحدث مدرسة مطورة في شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

دخلت مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية بقرية قاطية، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، الخدمة كأحدث منشأة تعليمية بعد استكمال عمليات تطوير شاملة، لتكون نموذجًا يحتذى به في تحديث البنية التعليمية في المناطق الحدودية.

وكان الدكتور محمد عبداللطيف ،وزير التربية والتعليم، و اللواء خالد مجاور ،محافظ شمال سيناء قاما بافتتاح مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية بقرية قاطية مركز بئر العبد شمال سيناء ، بعد انتهاء عمليات التطوير الشاملة ورفع الكفاءة التي نفذت بجهود من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء هذا المشروع في إطار الجهود المجتمعية والحكومية لتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص الطلاب للحصول على بيئة تعليمية متكاملة.

توضح بيانات التربية والتعليم بشمال سيناء، انه شملت عمليات التطوير التي خضعت لها المدرسة رفع كفاءة المباني وتجديد دورات المياه والفصول الدراسية، ما وفر بيئة تعليمية مناسبة لتحفيز الطلاب على التعلم. وتم تجهيز الفصول الدراسية بسبورات ذكية وأجهزة حاسب آلي حديثة، إضافة إلى إنشاء معامل متخصصة للعلوم والحاسب، ما يدعم المناهج الدراسية بوسائل تعليمية متطورة.

كما تم توفير أثاث مدرسي جديد يتناسب مع احتياجات الطلاب، إلى جانب تجهيز مكتبة مدرسية بموارد تعليمية متنوعة. ومن أجل دعم الأسر، تم توفير زي مدرسي موحد وحقيبة مدرسية متكاملة لجميع الطلاب، في خطوة تُبرز الحرص على تقليل الأعباء المادية وتشجيع الطلاب على مواصلة تعليمهم.

تتكون المدرسة من 12 فصلًا دراسيًا، وتخدم 410 طلاب وطالبة من أبناء قرية قاطية والمناطق المجاورة. كما تضم المدرسة مرافق رياضية متكاملة تشمل ملاعب لكرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، ما يُعزز من النشاط البدني للطلاب. إلى جانب ذلك، تم تخصيص مكاتب للإدارة والمعلمين ومساحات للأنشطة التكميلية، لضمان توفير تجربة تعليمية شاملة ومتوازنة.

يمثل افتتاح مدرسة الشهيد غانم شبانة الابتدائية إضافة كبيرة لمنظومة التعليم في شمال سيناء، حيث يعكس التطوير الشامل للمدرسة رؤية تهدف إلى دعم التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ويأتي المشروع ليُبرز أهمية الشراكة بين الجهود المجتمعية والحكومية في تحقيق التقدم التعليمي في مختلف المناطق.



افتتاح المدرسة



خلال الافتتاح للمدرسة



طلاب المدرسة



فصل دراسي



من داخل المدرسة