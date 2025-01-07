شباب حزب الجبهة الوطنية يوزعون الحلوى احتفالا بعيد الميلاد فى طنطا.. صور

الغربية - مصطفى عادل

شارك عدد كبير من شباب حزب الجبهة الوطنية، الإخوة الأقباط فى احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد أمام الكنائس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

ووزع شباب الحزب الحلوى والشيكولاتة على الأسر المسيحية والأطفال والشباب، أثناء ذهابهم للكنائس وفي الشوارع، ومشاركتهم فرحتهم بالعيد، في رسالة محبة تعكس روح الوحدة الوطنية ومشاركة شركاء الوطن أعيادهم، وأكد المشاركون على حرص قيادات الحزب على تقديم التهنئة اليوم، ومشاركة احتفالات أعياد الميلاد.



شباب حزب الجبهة الوطنية



شباب حزب الجبهة الوطنية يوزعون الحلوى على الأقباط بمناسبة عيد الميلاد



توزيع الحلوى على الأقباط بمناسبة عيد الميلاد فى طنطا



شباب حزب الجبهة الوطنية يوزعون الحلوى على الأقباط



شباب حزب الجبهة الوطنية يوزعون الحلوى



شباب حزب الجبهة الوطنية يوزعون الحلوى على الأقباط بمناسبة عيد الميلاد فى طنطا