المكسيك تحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة تتجاوز مليون دولار وتعتقل 13 شخصا

فاطمة شوقى

أحبطت السلطات المكسيكية عملية تهريب مخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار فى منطقة سونورا ، كما أعلنت القبض على 13 شخصا، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأدت عمليات مختلفة نفذت يومي 3 و5 يناير في مناطق مختلفة من سونورا إلى اعتقال 13 شخصا، فضلا عن ضبط العديد من المخدرات التي تتجاوز قيمتها مليون دولار، كما تم احتجاز 8 سيارات ثلاثة منهم تم الإبلاغ عن سرقتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ضبط 94 كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين وكيلوجرامين من الفنتانيل و759 كيلوجراماً من "المخدرات الأخرى"، فضلاً عن سبعة أسلحة طويلة ومسدس واحد و44 خزنة وأكثر من ألف خرطوش، كما تم العثور على 4 آلاف بيزو.

وتشير الحسابات التي أجرتها هيئة أمن الدولة إلى أن المضبوطات تمثل أثراً على الجماعات الإجرامية "بأكثر من 850 كيلوجراماً من المخدرات المتنوعة، تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار".

وتم تنفيذ خمسة من الاعتقالات في بلديات سان لويس ريو كولورادو ونوجاليس وماجدالينا وكابوركا، بينما تم تنفيذ أربعة أوامر تحقيق في ألتر ونوجاليس وسان لويس ريو كولورادو.

وفي سان لويس ريو كولورادو، ونوجاليس، وكابوركا، وألتر، وكانانيا، وماجدالينا، وأجوا بريتا، كانت هناك 19 عملية. وتظهر الصور التي شاركتها السلطات جزءا من المضبوطات من مواد وأسلحة.

وتحاول المكسيك التصدر لعصابات تهريب المخدرات، وعثرت السلطات المكسيكية الشهر الماضى على 11 مقبرة سرية تضم جثث 15 رجلا في ولاية تشياباس الواقعة جنوبي البلاد، حيث تدور مواجهة بين عصابة سينالوا وعصابة خاليسكو نويفا خينيراثيون لتجارة المخدرات.

وقال إدوارد راميريز أجيلار، حاكم ولاية تشياباس، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاكتشاف جاء نتيجة مداهمة في مدينة لا كونكورديا، بالقرب من الحدود المكسيكية مع جواتيمالا، وأضاف أن أربعة أشخاص مرتبطين بالقضية تم اعتقالهم وبحوزتهم أسلحة ومخدرات.

وأوضح مكتب الادعاء العام في الولاية في بيان لها أن المداهمة نُفذت في موقعين مختلفين، حيث تم العثور في الموقع الأول على ثلاث جثث في ثلاث مقابر، بينما في الموقع الثاني تم اكتشاف ثماني مقابر تضم 12 جثة.