البدء فى خطة مياه الشرب العاجلة بالمناطق الساخنة فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

أكد المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، على العديد من المحاور الهامة فى بداية عمله ومنها التحرك السريع تجاه تنفيذ اعمال الحلول العاجلة للمناطق الساخنة بمدينة أسوان والتى تشمل:

تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة منظومة ( إنتاج ونقل ورفع وتوزيع ) مياه الشرب المنتجة من محطة جبل شيشة بقدرة 1600 لتر / ثانية من خلال إعادة تأهيل 4 طلمبات من أصل 8 طلمبات بالمحطة ، وكذا إعادة تأهيل 2 طلمبة بالمآخذ ، وتنفيذ أعمال التكريك به ، مع إعادة تأهيل المطرقة المائية ، وأيضاً جميع المحابس و 2 طلمبة غسيل بالمحطة ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل جميع محابس ( قفل / هواء ) على الخطوط الرئيسية ، وتطهير خزانى المحمودية.

وأشار المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في تصريحات صحفية، إلى أنه يتوازى "مع ذلك إعادة تأهيل رافعى المحمودية والصداقة، ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكات والروافع الداخلية بمناطق الصداقة والمحمودية والسادات ، مع تعزيز الربط ( الإلكترونى – الأتوماتيك) بين محطة جبل شيشة وخزان المحمودية ، وأخيراً توفير 3 ورشة متنقلة ، و 6 طلمبة نزح مياه وأجهزة رفع مساحى وقياس تصرف، مع توفير عدد كافى من وسائل الإنتقال ، مع مراعاة التوقيتات المحددة للتنفيذ والجودة وفق المعايير المطلوبة.

وأشار المهندس عامر إلى دعم وزارة الإسكان ورعاية الشركة القابضة والتنسيق مع محافظة أسوان ، مما يكون له أثرا إيجابيا واضحا على الأداء والقضاء على كافة المعوقات والتحديات.



كما أشار أيضا إلى متابعة العمل فى المشروعات القائمة فى مجال مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة لتدخل التشغيل العملى لخدمة المواطنين فى اقرب وقت نظرا لطبيعة الطقس الحار بأسوان معظم شهور السنة.

وأكد المهندس عامر كمال ابو حلاوة على أهمية النظر فى دولاب العمل الداخلى للشركة على مختلف المستويات والمجالات نظرا لاهميته المباشرة ودوره فى كفاءة الأداء العام للشركة على المستوى الإدارى والمالى والفنى.

وشدد على ضرورة مواجهة كافة صور إهدار المياه ضمانا لوصول الخدمة للمواطنين على مدار الساعة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على أموال الدول والا ستغلال الأمثل لها من أجل الصالح العام.



كما لفت المهندس كمال إلى جزئية التواصل مع المواطنين وتلمس مطالبهم فى مجال عمل الشركة من خلال العديد من الوسائل والآليات

وفى نهاية حديثه اعرب عن سعادته أن يكون فى خدمة أسوان فى قطاع من أهم قطاعاته الهامة متمنيا أن يكون دوره بشركة أسوان لهد مردوده المثمر والإيجابى فى حياة الفرد والمجتمع بها.