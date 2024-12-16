اليوم السابع
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رئيس مياه أسوان يتفقد محطات المعالجة بكيما

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:55 م
رئيس مياه أسوان يتفقد محطات المعالجة بكيما جانب من الجولة
أسوان- صلاح المسن

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تفقد المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان،اليوم، يرافقه نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة المهندس محمد على ، والدكتور محمد مندور مدير المتابعة بالمحافظة، محطات المعالجة بكيما 2،1 وشبكة الصرف الصحى بشارع مخازن ايديال وكذلك خط مياه الشرب بالجزيرة التى تمت به إصلاحات فنية بالأمس.

كما قام المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال الشركة بتفقد خط مياه الشرب الشرقى من شيشة إلى أبو الريش، مع مساعديه ومسؤولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

في نفس السياق، قامت شركة مياه أسوان بتغيير الأغطية المسروقة أمام المستشفى العسكري السادات ومدرسة أحمد ماهر الشادر القديم.

 







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