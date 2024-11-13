وزارة الصحة تحدد الفئات الواجب عليها تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية

كتبت – سارة وائل

مع بداية فصل الشتاء الذي من المقرر أن يبدأ يوم 22 ديسمبر، نشرت وزارة الصحة فى بيان لها الفئات التى يجب عليها تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية، وهم:

- النساء من الحوامل.

- كبار السن.

- الأطفال الصغار.

- المصابون بضعف المناعة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن لقاح الأنفلونزا السنوى يستغرق ما يقرب من أسبوعين لتكوين المناعة، مؤكدة أهمية تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمي قبل بدء فصل الشتاء وانتشار ذروة الأنفلونزا.

وأوصت الوزارة فى منشور عَبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية، لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر، وذلك لتقوية المناعة ضد العدوى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فالأنفلونزا الموسمية تتسبب فى العديد من الأمراض كالظهور المفاجئ للحمى، والسعال والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور بالإعياء، والتهاب الحلق، ورشح الأنف، كما يمكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وللوقاية من ذلك يجب تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بانتظام، مع تلقى اللقاح.