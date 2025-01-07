أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد أعمال مكتبة الأزهر لمتابعة عملية النقل واستعدادات التشغيل

كتب لؤى على

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي المقرين الجديد والقديم لـ مكتبة الأزهر لمتابعة آخر تطورات عملية نقل المكتبة إلى مقرها الجديد؛ تمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين من محتوياتها، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب – شيخ الأزهر بالحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من هذا الإرث العلمي وضمان انتقاله للأجيال القادمة.

وتابع الأمين العام خلال الجولة التي أجراها بالمكتبة ما تم إنجازه من أعمال النقل للكتب والمخطوطات النادرة التي تمتلكها المكتبة الأزهرية؛ حيث تفقد الأمين العام جميع أقسام المكتبة بما فيها أماكن حفظ الكتب والمخطوطات وقاعات الاطلاع ووحدات الترميم وغيرها، مؤكدًا على الأهمية الكبرى التي تمثلها المكتبة الأزهرية لما تحتويه من كتب ومخطوطات نادرة تمثل جزءا مهمًا من التراث الإسلامي بل والإنساني بصفة عامة.



أمين البحوث الإسلامي يتفقد أعمال مكتبة الأزهر



تفقد عملية النقل



أمين البحوث الإسلامية يتفقد أعمال مكتبة الأزهر لمتابعة عملية النقل



