أمين مجمع البحوث الإسلامية: الانتشار الميداني الفعال بين الناس يدعم نشر الوعي

كتب لؤى على

تفقد الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندى اليوم منطقة وعظ الشرقية لمتابعة سير العمل بالمنطقة، حيث اطلع الأمين العام على الفعاليات المتنوعة التى يقوم وعاظ وواعظات المنطقة بتنفيذها بالاتصال المباشر مع الناس بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختلفة بالمحافظة؛ حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق الوعظ من حيث التعداد السكانى وعدد الوعاظ، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمتابعة سير العمل بمناطق الوعظ ودعم دورها المجتمعي.

وأكد الأمين العام للوعاظ خلال جولته على ضرورة الانتشار الميدانى الفعال بين الناس، وضرورة التنسيق الكامل مع كل المؤسسات والهيئات فى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من الجهود التوعوية المبذولة للتوعية بالمشكلات المجتمعية والقضايا التى تشغل بال المجتمع والعمل على حلِّها، كما ناقش المشكلات التى تعانى منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومى وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك.

كما شدد الأمين العام خلال لقائه بمدير المنطقة والوعاظ على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع على اختلاف درجات تعليمهم وظروفهم البيئية، وبما يحقق تأثيرًا كبيرًا فى عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعانى لهم وبعث الأمل فى نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى نشر الوعى المجتمعي، ومعالجة الظواهر السلبية والأفكار الشاذة الوافدة إلينا من الثقافات الغربية.



جانب من اللقاء



