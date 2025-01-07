أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية في منطقة المنيب بحي جنوب، اليوم الثلاثاء، إقبالًا من قبل المواطنين على باكيات الخضراوات والفاكهة، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مناسبة.

وطرح المعرض، كيلو الطماطم بـ5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ10 جنيهات، وكيلو البصل الأحمر بـ15 جنيهًا، وكيلو البصل الأبيض بـ25 جنيهًا، وكيلو الجزر بـ5 جنيهات، وكيلو الفاصوليا بـ10 جنيهات، وكيلو البسلة بـ25 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي بـ7.5 جنيه.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.



